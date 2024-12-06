Более 400 человек эвакуировали из сортировочного центра Ozon в Новой Москве из-за пожара

Источник 360.ru сообщил о возгорании в сортировочном центре Ozon в Новой Москве

В сортировочном центре Ozon в деревне Саларьево в Новой Москве началось возгорание, сообщил источник 360.ru. По предварительным данным, из здания эвакуировали 403 человека.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Вспыхнула продукция, хранившаяся на складе, добавил собеседник 360.ru.

Возгорание оперативно уже потушили, остается только дым, от которого проветривают помещение. Никто не пострадал. Причину ЧП еще предстоит выяснить.

В сентябре «Ингосстрах» выплатил Ozon почти 6,5 миллиарда рублей за склад, который сгорел в августе 2022 года в городском округе Истра. Компания вместе с маркетплейсом провела расследование и выяснила, что причина пожара относится к страховым случаям.