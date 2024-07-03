Оживший в чемодане «труп» мужчины напугал москвичей

Shot: в Москве на улице нашли «труп» мужчины, который неожиданно ожил

Необычное происшествие случилось недавно в Москве. Оживший «труп» вылез из чемодана и напугал прохожих, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, жители столицы увидели в траве чемодан, из которого торчали человеческие ноги и другие части тела. Перепуганные граждане вызвали на место сотрудников экстренных служб.

В какой-то момент «труп» ожил и вылез из чемодана. Напугавший всех мужчина объяснил, что выбрал такое необычное место, чтобы комфортно поспать.

Ранее туристы, катавшиеся на банане в Сочи, обнаружили тело утонувшего мужчины. Спасатели достали утопленника. Его личность сейчас устанавливается.

В июне штормовые волны на пляже «Ривьера» унесли в море 20-летнюю жительницу Липецкой области. Ее труп нашли через четыре дня.