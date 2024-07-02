Катающиеся на банане в Сочи туристы увидели тело утонувшего мужчины

Туристы, катавшиеся на банане в Сочи, обнаружили тело утонувшего мужчины. Спасатели достали утопленника. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО).

«Сегодня в спасательный отряд МЧС поступила информация, что катаясь на банане в акватории пляжа „Горный воздух“, очевидцы увидели утонувшего человека. На место происшествия вышел катер МЧС России со спасателями на борту», — рассказали в спасательном отряде.

В пресс-службе уточнили, что спасатели нашли тело погибшего на расстоянии полутора километров от берега. Его доставили на сушу и передали правоохранительным органам. Личность утонувшего неизвестна.

В июне в Сочи утонул житель Красноярска. Его тело нашли через три дня на диком пляже в Лазаревском районе. В те же дни штормовые волны на пляже «Ривьера» унесли в море 20-летнюю жительницу Липецкой области Диану Беляеву. Ее тело нашли через четыре дня.