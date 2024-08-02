Отвалившаяся от автомобиля деталь перепугала сотрудников московского сервиса

Работники автосервиса в Москве испугались отвалившейся детали машины

Фото: РИА «Новости»

Сотрудники автосервиса в Москве вызвали экстренные службы, когда увидели неизвестную коробку в нижней части автомобиля. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома № 3 по 2-й Магистральной улице в Хорошевском районе. При осмотре автомобиля на ремонте работники сервиса вдруг обнаружили, что к днищу машины скотчем примотана неизвестная коробка. Самостоятельно открыть они ее не рискнули и вызвали полицию.

Однако в итоге выяснилось, что неизвестной коробкой оказалась запчасть машины, которую механики не сумели идентифицировать самостоятельно. Успели ли приехать на место кинологи, неизвестно.

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