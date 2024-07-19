Гранату нашли рядом с храмом на востоке Москвы

Источник 360.ru: женщина обнаружила гранату около собора в Северном Измайлове

Фото: РИА «Новости»

В пятницу, 19 июля, жительница района Северное Измайлово на востоке Москве обнаружила гранату рядом с собором Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом 360.ru сообщил источник.

Женщина заявила об опасной находке в правоохранительные структуры. Она утверждает, что граната является рабочей.

На место, по данным источника, вызвали полицию. Официально эти данные пока не подтвердили.

UPD. Найденный предмет оказался муляжом.

В начале июля гранату нашли на Мичуринском проспекте возле Неопалимовской церкви в Москве.

«Сейчас внизу порешаем». Стали известны детали конфликта бойца Ларкина и пассажиров во Внукове

⏸Синий экран смерти. Причины и последствия глобального сбоя в работе Windows

Советская привычка или новый тренд? Почему людям нравится отдых в парках

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте