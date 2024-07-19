Гранату нашли рядом с храмом на востоке Москвы

Источник 360.ru: женщина обнаружила гранату около собора в Северном Измайлове

В пятницу, 19 июля, жительница района Северное Измайлово на востоке Москве обнаружила гранату рядом с собором Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом 360.ru сообщил источник.

Женщина заявила об опасной находке в правоохранительные структуры. Она утверждает, что граната является рабочей.

На место, по данным источника, вызвали полицию. Официально эти данные пока не подтвердили.

UPD. Найденный предмет оказался муляжом.

В начале июля гранату нашли на Мичуринском проспекте возле Неопалимовской церкви в Москве.