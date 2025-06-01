Оцепили по периметру. Крушение поезда под Брянском закрыто для посторонних: видео

Источник 360.ru: все подъезды к месту крушения поезда в Брянске перекрыли

Все подъезды к месту крушения пассажирского поезда в Брянской области перекрыты оцеплением. Силовые структуры ограничили доступ к территории, где ранее обрушился мост и произошел сход вагонов, видео с места событий прислал источник 360.ru.

Дорогу до места чрезвычайного происшествия перекрыли примерно за пять километров. Кордоны охраняет полиция, здесь же дежурят инспекторы ДПС.

На месте продолжают работу экстренные службы и следователи.

Автомобильный мост в Брянской области обрушился поздно вечером в субботу, 31 мая. Под ним проезжал пассажирский поезд, по самому мосту следовала фура. По последним данным, погибли семь человек, пострадали больше 70.

Еще один мост ночью рухнул в Курской области. По нему шел грузовой локомотив. Уже 1 июня власти трех регионов России — Бурятии, Тульской и Липецкой областях — усилили меры безопасности.