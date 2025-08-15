Отсасывать яд нужно умеючи. Что делать, если укусила кобра

Кобра укусила девушку в парке в Подмосковье, пострадавшую чудом успели спасти столичные врачи. Как уберечься от змей и что делать, если нападение все-таки произошло, рассказал 360.ru эколог Илья Рыбальченко.

Он напомнил, что кобры, в отличие от гадюк, не водятся в дикой природе московского региона, но полностью исключить встречу с этими змеями нельзя.

«У нас есть ситуации, когда и львы нападали на людей, и всякие другие диковинные животные, когда находили в подъездах крокодилов», — сказал эколог.

Если кобра все-таки укусила, Рыбальченко рекомендовал обездвижить пострадавшего и как можно быстрее доставить в ближайший травмпункт, где, по инструкциям, должна быть сыворотка от змеиного яда.

При этом он рекомендовал не отсасывать яд из крови самостоятельно человеку, который не умеет делать этого, чтобы не отравиться.

Кобра забралась к девушке в рюкзак и напала, когда та его открыла. Пострадавшую экстренно доставили в институт Склифосовского, где удалили яд, затем в отделение гнойной хирургии ГКБ имени Баумана, где вскрыли флегмону на руке. Сейчас укушенная идет на поправку.