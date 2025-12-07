Отравившиеся на танкере у берегов Турции россияне пришли в себя

РИА «Новости»: отравившиеся на танкере в Мраморном море россияне пришли в себя

Двое пострадавших на борту танкера в Мраморном море в конце ноября российских моряков пришли в себя, но пока находятся в больнице. Об этом РИА «Новости» сообщила жена одного из погибших на судне.

«Мне звонила мама одного из пострадавших мальчиков. Они пришли в себя. Пока остаются в Турции в больнице», — рассказала женщина.

По ее словам, расследование причин ЧП на танкере еще продолжается, отметили «Известия».

В конце ноября стало известно, что член экипажа танкера Swanlake под флагом Панамы в Мраморном море умер после отравления неизвестным веществом, еще двое россиян пострадали.

Турецкие правоохранители задержали старшего помощника капитана танкера. Они выяснили, что член экипажа погиб, когда чистил резервуар танкера химикатами. Его попытались спасти два моряка, но тоже отравились. В емкости обнаружили органические летучие соединения, сероводород и аммиак.