Бурятского чиновника уволили после пьяного ДТП

Главу Баргузинского района Михаила Мишурина сняли с поста после того, как он совершил пьяное ДТП за рулем служебной машины. Об этом в Telegram-канале заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Подписал указ об увольнении Мишурина по утрате доверия», — отметил он.

По предварительным данным, уволенный глава Баргузинского района сел за руль служебного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и попал в аварию. В результате ДТП другие люди, кроме самого Мишурина, не пострадали. Повреждения остались и на машине, на которой ехал чиновник.

После этого, по словам Цыденова, Мишурин пытался подменить результаты медицинского освидетельствования на алкоголь. Сейчас к делу подключились сотрудники правоохранительных органов. Наказание может получить не только экс-глава Баргузинского района, но и другие должностные лица.

«В рамках проводимых мероприятий уже выявлены факты в отношении главного врача Баргузинской больницы. Они не относятся к этому делу, но достаточны для привлечения его к ответственности», — добавил глава Бурятии.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил снять с поста мэра города Елизово Артема Гаглошвили из-за утраты доверия к нему.