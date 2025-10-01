Мотоциклист влетел в затор на Дмитровке и оказался под Mitsubishi
Мотоциклист угодил под автомобиль Mitsubishi и задел еще три машины на Дмитровском шоссе в Москве. Пострадавшего госпитализировали, сообщил источник 360.ru.
Авария произошла около 19:15 у дома 65 (САО, Тимирязевский район), на съезде на дублер в сторону центра. Автомобили стояли в заторе, когда мотоциклист, двигаясь между рядами на высокой скорости, не справился с управлением и упал под колеса Mitsubishi.
По инерции байк продолжил движение и повредил еще три авто. Пострадавшего доставили в больницу.
На кадрах, предоставленных 360.ru, видно, что мотоцикл зажало между задним бампером Chrysler и красной Kia Ceed; вокруг — осколки пластика и следы утечки жидкостей.
Место ДТП — под эстакадой, движение частично затруднено; в районе ЧП работают сотрудники ДПС.
