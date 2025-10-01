Сегодня 21:29 Мотоциклист влетел в затор на Дмитровке и оказался под Mitsubishi Мотоциклист угодил под Mitsubishi и задел еще три авто в Москве 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

Мотоциклист угодил под автомобиль Mitsubishi и задел еще три машины на Дмитровском шоссе в Москве. Пострадавшего госпитализировали, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла около 19:15 у дома 65 (САО, Тимирязевский район), на съезде на дублер в сторону центра. Автомобили стояли в заторе, когда мотоциклист, двигаясь между рядами на высокой скорости, не справился с управлением и упал под колеса Mitsubishi.

Фото: 360.ru

По инерции байк продолжил движение и повредил еще три авто. Пострадавшего доставили в больницу.

На кадрах, предоставленных 360.ru, видно, что мотоцикл зажало между задним бампером Chrysler и красной Kia Ceed; вокруг — осколки пластика и следы утечки жидкостей. Место ДТП — под эстакадой, движение частично затруднено; в районе ЧП работают сотрудники ДПС.

Фото: 360.ru

Фото: 360.ru

