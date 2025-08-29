Отлетел на 30 метров в сторону. Мотоциклист погиб в ДТП в Бутове

В Бутове на перекрестке мотоциклист влетел в иномарку

Днем 29 августа в Бутове произошло страшное ДТП, в котором, по предварительным данным, погиб мотоциклист. Об этом 360.ru рассказали очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, водитель мотоцикла от сильного удара отлетел в сторону примерно на 30 метров. Скорая помощь прибыла на место аварии за несколько минут, однако спасти мужчину не удалось.

«При таком ударе выжить было бы чудом. Говорят, что мотоциклист перестал дышать при подъезде скорой и реанимировать его не удалось», — сказал собеседник 360.ru.

По предварительной информации, виновником аварии мог стать водитель Hyundai, проехавший на красный сигнал светофора.

Ранее стало известно, что мотоциклист пострадал в ДТП с грузовиком на Ямале. Байкеру диагностировали черепно-мозговую травму, а также перелом плеча и голени.