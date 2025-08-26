Мотоциклист пострадал в ДТП с грузовиком на Ямале

Мотоцикл столкнулся с грузовиком «Урал» в Ноябрьске. Авария произошла во вторник, 26 августа, на Магистральной улице. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Ямало-Ненецкому автономному округу.
По информации ведомства, в результате ДТП пострадал мотоциклист 1986 года рождения. Его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Предварительно, байкеру диагностировали черепно-мозговую травму, а также перелом плеча и голени.
Сейчас правоохранители выясняют все детали аварии. Проводится проверка.
