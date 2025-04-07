Открытый огонь из окна многоэтажки. В новом ЖК на севере Москвы загорелась квартира

Вечером 7 апреля в Западном Дегунине на севере Москвы произошел пожар. Загорелась квартира в многоэтажном доме. К приезду спасателей эвакуировались 50 человек, сообщил источник 360.ru.

Пламя занялось в 30-этажном доме в новом жилом комплексе на Дмитровском шоссе. Очевидцы вызвали экстренные службы из-за открытого огня в окне на 13-м этаже.

К приезду пожарно-спасательных подразделений из многоэтажки успели выйти 50 человек. Специалисты нашли источник возгорания — вещи и мебель в одной из квартир. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, никто не пострадал.

В этот же день в Подольске вспыхнуло здание бывшей пожарной части на Большой Серпуховской улице, закрытое с 2022 года. Появились кадры с места ЧП. Постройка воспламенилась во второй раз, ее уже тушили в июле 2024 года.