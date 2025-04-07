В Подольске снова загорелось здание бывшей пожарной части

В Подольске вспыхнуло здание бывшей пожарной части на Большой Серпуховской улице. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что над крышей расположенного у дороги заброшенного строения клубится черный дым. На парковке рядом со зданием стоит пассажирский автобус. Информации о пострадавших нет.

Помещение не эксплуатируется с осени 2022 года. В июле 2024-го в здании уже был пожар. Тогда огонь охватил чердачное помещение площадью 600 квадратных метров. В тушении участвовали больше 30 спасателей, сообщил телеканал «Кварц».