Открытое пламя и крики с балконов. В Кунцеве загорелась многоэтажка

В Кунцеве разгорелся пожар в жилом доме. По информации источника 360.ru, с 16-го этажа спасли одного человека.

Возгорание произошло в доме на Рублевском шоссе. Как сообщили в МЧС Москвы, сигнал о пожаре поступил в Главное управление, по прибытии подразделений было установлено, что горит квартира на 15-м этаже 22-этажного жилого дома. Пожарно-спасательные расчеты принимают меры к ликвидации огня, обстановка уточняется.

Ранее источник 360.ru сообщал, что плотное задымление наблюдалось на 16-м этаже, также затронут 15-й этаж. Очевидцы рассказывали, что жильцы выбегали на балконы и просили о помощи.

На кадрах с места видно, как из окна верхних этажей вырывается открытое пламя, а густой черный дым поднимается вверх вдоль фасада здания. Экстренные службы продолжают работу на месте.

Ранее в другом районе столицы, Мещанском, ликвидировали пожар рядом с Рижским рынком.