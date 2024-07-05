Открытое горение на складе в Пензенской области ликвидировали

Под Пензой ликвидировали открытое горение на складе с лакокрасочными материалами

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с лакокрасочными материалами в окрестностях Пензы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло в ангаре на улице Комсомольская в населенном пункте Чемодановка Бессоновского района. Площадь распространения огня составила порядка 1,5 тысячи метров.

«Открытое горение ликвидировали», — заявили в ведомстве.

Региональный главк уточнил, что никто из людей, предварительно, при возгорании не пострадал. В 00:01 спасатели сообщали о локализации пожара. Всего на место ЧП привлекли 35 специалистов и 11 единиц техники.

Вечером в четверг в районе Белорусского вокзала в Москве вспыхнул металлический ангар. Площадь распространения огня составила порядка 600 квадратных метров. При тушении пожара МЧС задействовало пожарный поезд, по всей площади постройка начала рушиться. Сведений о пострадавших не поступало, причины происшествия устанавливаются.