Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировали

Огнеборцы ликвидировали открытое горение на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.

За медицинской помощью после случившегося обратились 14 человек.

«Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России», — добавили в ведомстве.