Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировали

Фото: Пресс-служба МЧС

Огнеборцы ликвидировали открытое горение на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.

За медицинской помощью после случившегося обратились 14 человек.

«Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России», — добавили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба МЧС

Ранее стало известно, что с горящего рынка утром 30 августа пришлось эвакуировать 600 человек. Пламя охватило площадь в 3200 квадратных метров. Прокуратура приступила к проверке ЧП. На место прибыл прокурор Тракторозаводского района Волгограда Олег Кабаков.

