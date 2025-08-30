Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировали

Огнеборцы ликвидировали открытое горение на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.
За медицинской помощью после случившегося обратились 14 человек.
«Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России», — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что с горящего рынка утром 30 августа пришлось эвакуировать 600 человек. Пламя охватило площадь в 3200 квадратных метров. Прокуратура приступила к проверке ЧП. На место прибыл прокурор Тракторозаводского района Волгограда Олег Кабаков.
