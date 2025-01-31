Открытое горение на пожаре в нелегальном хостеле в Москве ликвидировали

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение здания на улице Сходненский тупик в Москве. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника столичного управления МЧС России по Москве Илья Мисуна.

«Продолжаются работы по полной ликвидации пожара. Тушение осложняется сложными конструктивными элементами кровли здания. Площадь пожара сейчас составляет 2000 квадратных метров», — сказал он.

Мисуна добавил, что к борьбе с огнем привлекли 249 человек личного состава и 76 единиц техники, в том числе два пожарных поезда. Вертолеты московского авиационного центра сбросили 355 тонн воды.

Ранее стало известно, что в загоревшемся здании на северо-западе столицы располагался нелегальный хостел. Спасатели повысили ранг пожара до третьего. В строении произошло частичное обрушение крыши. Обошлось без пострадавших, из здания спасли 60 человек.