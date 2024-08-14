Открытое горение на фасаде ТЦ в Москве смогли ликвидировать

МЧС: на фасаде ТЦ в Москве смогли ликвидировать открытое горение

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение по фасаду торгового центра в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение по фасаду торгового центра „РИО“. Работы на месте продолжаются», — заявили в МЧС.

Позднее в ведомстве уточнили, что огнеборцы локализовали распространение огня. Информация о пострадавших не поступала, тушение все еще продолжается.

«На месте пожара проводится разбор вентилируемого фасада для проливки конструкций и исключения тления материалов», — добавили в МЧС.