Открытое горение на фасаде ТЦ в Москве смогли ликвидировать
МЧС: на фасаде ТЦ в Москве смогли ликвидировать открытое горение
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение по фасаду торгового центра в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение по фасаду торгового центра „РИО“. Работы на месте продолжаются», — заявили в МЧС.
Позднее в ведомстве уточнили, что огнеборцы локализовали распространение огня. Информация о пострадавших не поступала, тушение все еще продолжается.
«На месте пожара проводится разбор вентилируемого фасада для проливки конструкций и исключения тления материалов», — добавили в МЧС.
Прокуратура Москвы в Telegram-канале сообщила, что взяла под контроль установление обстоятельств пожар.
«По результатам пожарно-технической экспертизы будет установлена точная причина возгорания. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — заявили в надзорном ведомстве.
Пожар в ТЦ произошел ранее в среду, информация о пострадавших не поступала.