Крупный пожар вспыхнул в торговом центре на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: пожар начался в ТЦ на Большой Черемушкинской улице в Москве

Сильный пожар произошел утром 14 августа в здании торгового центра «Рио» на на Большой Черемушкинской улице в Москве. О ЧП сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

На появившихся в Сети кадрах с места видно, что огнем охвачена часть фасада. По предварительным данным, источник возгорания находится в районе третьего или четвертого этажа, где находится фитнес-центр.

По информации собеседника 360.ru, прибывшие на место спасатели ликвидировали распространение открытого огня. В пресс-службе МЧС подтвердили факт происшествия, уточнив, что сейчас на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения

«В Москве огнеборцы тушат пожар в торговом центре. На юго-западе столицы возгорание произошло в четырехэтажном здании. Дальнейшая информация уточняется», — подчеркнули в ведомстве.