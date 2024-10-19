Отключения света зафиксировали в сотнях домов Петербурга

«Фонтанка»: в Петербурге около 300 домов остались без света

Сотни домов в Санкт-Петербурге остались без электричества утром 19 октября. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Света лишились примерно 300 домов. Перед этим жители Выборгского и Приморского районов услышали серию хлопков. Грохот также слышали в Парголово.

В компании «Россети Ленэнерго» сообщили о технологическом нарушении на оборудовании — это отразилось на двух районах. После отключения света специалисты задействовали резервные схемы подачи электроэнергии.

Утром 19 октября в небе над Северной столицей сбили беспилотный летательный аппарат. Информации о разрушениях не поступало. Официальных сообщений о ликвидации дрона не поступало.