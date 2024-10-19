Сотни домов в Санкт-Петербурге остались без электричества утром 19 октября. Об этом сообщила
«Фонтанка».
Света лишились примерно 300 домов. Перед этим жители Выборгского и Приморского районов услышали серию хлопков. Грохот также слышали в Парголово.
В компании «Россети Ленэнерго» сообщили о технологическом нарушении на оборудовании — это отразилось на двух районах. После отключения света специалисты задействовали резервные схемы подачи электроэнергии.
Утром 19 октября в небе над Северной столицей
сбили беспилотный летательный аппарат. Информации о разрушениях не поступало. Официальных сообщений о ликвидации дрона не поступало.
Сегодня 22:37 Отключения света зафиксировали в сотнях домов Петербурга
Сегодня 22:32 Ветеран ВОВ из Балашихи Юрий Федоренко отметил 98-летие
Сегодня 22:32 Мероприятие к 210-летию Лермонтова провели в библиотеке в Балашихе
Сегодня 22:32 Автоинспекторы в Балашихе усилят контроль за пассажирскими автобусами
Сегодня 22:19 Мастер-класс по шитью прошел в клубе «Активное долголетие» в Богородском округе
Сегодня 22:19 Всемирный день сердца отметили в Богородском округе
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте