Причиной экстренной посадки борта Пхукет — Барнаул мог стать отказ двигателя. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

«На борту 238 пассажиров. Самолет вылетел из Пхукета в Барнаул больше четырех часов назад, но на полпути подал сигнал бедствия», — напомнили авторы поста.

Пресс-служба авиаперевозчика Azur Air сообщила об успешной посадке в аэропорту Ланчжоу. Приземление произошло в штатном режиме.

«На борту находятся 238 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не пострадал. Профильные специалисты в ближайшее время проведут оценку технического состояния самолета для уточнения причин посадки», — заявили в пресс-службе.

Сотрудники компании в усиленном режиме принимают меры для обслуживания пассажиров и обеспечения дальнейшего полета в пункт назначения.

Перед посадкой экипаж воздушного судна подал сигнал бедствия. Самолет кружил над аэропортом для сброса топлива.