Отец убитого на западе Москвы оказался владельцем крупной компании

Отец убитого на западе Москвы мужчины владеет компанией Mediasystem Group

Погибший на западе Москвы мужчина был сыном главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского. Об этом 360.ru рассказал источник.

По его информации, фирма Балишанского занимается арендой и лизингом профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры связи. Он отказался прокомментировать для 360.ru произошедшее с сыном.

Погибший работал в компании своего отца. Кроме того, в собственности у Балишанского-старшего находится несколько машин и недвижимость на Рублевке.

Ранее стало известно, что убийство мужчины могло быть заказным. Предварительно, киллер стрелял из АКС-74У.

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