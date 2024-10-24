Отец третьеклассницы напал на учительницу в Якутске

СК начал проверку после нападения отца на учителя дочери в Якутске

В одной из школ Якутска мужчина набросился на преподавателя в присутствии своего ребенка. Региональный СК уже начал проверку, сообищила пресс-служба ведомства.

Следователи установят его причины и степень вреда, причиненного здоровью педагога. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Между пришедшим в школу родителем и учителем возник конфликт, который закончился рукоприкладством.

Управление образования Якутска в Telegram-канале уточнило, что по итогам служебной проверки выявили нарушение права учителя на уважение человеческого достоинства и защиту от оскорбления личности.

Представитель «Народного фронта» Антон Жондоров на странице во «ВКонтакте» добавил, что отец ученицы третьего класса напал на классного руководителя ребенка, когда та отчитывала девочку. По словам общественника, родители девочки давно терроризируют педагогический коллектив, из-за чего из школы уволились три опытных педагога.

Ранее пятиклассник в Крыму избил учительницу телефоном. СК начал проверку в отношении его семьи.