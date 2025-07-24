Отец протащил младенца головой по камням в Ингушетии

Житель Ингушетии искупал младенца в горной реке и протащил его вниз головой по каменистым тропам. Видеозапись инцидента была опубликована в Telegram-канале Mash Gor .

На появившихся в Сети кадрах видно, как мужчина идет по качающемуся мосту и скользким камням и тащит за одну ногу маленького ребенка. После этого он окунул сына в холодную воду горной реки и едва не упал, потеряв равновесие.

На случившийся инцидент обратила внимание уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева. Она заявила, что проведет совместную с инспекцией по делам несовершеннолетних проверку, а также лично пообщается с родителями мальчика.

Ранее стало известно, что жительница Казани избивала малолетних сына и дочь. Отец мальчика и девочки Роман, узнав о поведении бывшей жены, решил забрать детей к себе, но не смог ничего добиться, несмотря на поддержку опеки и результаты медицинской экспертизы.