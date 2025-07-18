Сегодня 15:27 Называла тараканами и била по голове. Россиянин рассказал о попытке спасти детей от бывшей жены Житель Казани рассказал о попытке забрать детей от избивающей их матери 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Крики, пинки и удары любым подвернувшимся под руку предметом — такой метод воспитания пятилетней дочери и сына, которому недавно исполнилось 2,5 года, выбрала жительница Казани. Отец мальчика и девочки Роман, узнав о поведении бывшей жены, решил забрать детей к себе. Но не смог ничего добиться, несмотря на поддержку опеки и результаты медицинской экспертизы. Подробности он рассказал в комментарии 360.ru.

На избиения пожаловалась дочь

В браке пара прожила почти девять лет. Отношения начали ухудшаться в 2023 году, когда к семье переехала похоронившая мужа теща. По словам Романа, после этого женщины начали предлагать, чтобы он переоформил все имущество на них, потому что его якобы могут призвать на специальную военную операцию. Когда мужчина несколько раз отказался, в начале декабря 2023 года жена выкинула его вещи, сменила замки в квартире и отказалась пускать обратно. Несколько раз жена разрешала Роману пообщаться с детьми. И постоянно, по его словам, встреча с дочерью и сыном заканчивалась разговором о переоформлении недвижимости на жену. После того как женщина поняла, что ничего таким образом не добьется, она снова перестала пускать отца к детям. Единственным вариантом, который остался для Романа, чтобы увидеть сына и дочь, стало посещение детского сада. Тогда девочка впервые пожаловалась, что мама ее часто бьет. Признание дочери отец записал на видео и отправил в органы опеки. Но там посчитали слова ребенка несущественными. В ходе развода суд оставил детей с матерью. Параллельно у Романа шел процесс о возвращении в свою квартиру, чего он в итоге добился только к концу сентября 2024 года.

Фото: 360.ru

Жестокость матери попала на камеры

Роман подчеркнул, что еще перед выселением бывшая жена установила в квартире камеры, чтобы спровоцировать на неадекватное поведение. Но этого у нее не получилось. «Я не конфликтовал, старался действовать спокойно. Хотя она провокации с матерью устраивала. Когда я просил разрешения, чтобы отвести детей в садик или на прогулку, мне постоянно отказывали», — рассказал он.

В начале декабря дочка снова пожаловалась на постоянные избиения со стороны матери и то, что бабушка никак ее не защищает. Роман поднял видеозаписи, когда его не было дома, и обомлел.

Кошмар, что творилось. При мне этого ничего не было. Там были и удары, и мат, и угрозы. Она била руками, ногами. По разным частям, в том числе по голове, в область виска, ушей. Настраивала детей против меня. Говорила: «Папе ничего не рассказывай. Ты ему не нужна. Вы только маме нужны». Роман отец избитых детей

Отец добавил, что насилие сопровождалось оскорблениями: бывшая жена называла детей тараканами, червями, животными, кричала, что от них никакой пользы.

Роман предоставил видео с камер в квартире 360.ru. На них женщина за любую провинность бьет девочку тряпкой, кидает в нее вещами и громко кричит.

По словам отца детей, бывшая жена запугивала детей и запретила им рассказывать о жестоком обращении в детском саду и кому бы то ни было. Но воспитатели обратили внимание на синяки ребенка и обратились в опеку.

Как отец пытался защитить детей

Роман тоже обратился в органы опеки во второй раз и предоставил доказательства жестокого обращения с детьми. В ответ на его обращение сотрудники ведомства написали, что с бывшей женой провели беседу, в которой та заявила: находится в стрессе, ее воспитывали точно таким же образом, поэтому ничего страшного в своем поведении она не видит. При этом опека рекомендовала Роману забрать детей к себе. Обеспокоенный судьбой дочери и сына отец обратился в прокуратуру, которая перенаправила все документы в отдел полиции, где инициировали проведение медицинской экспертизы и доследственную проверку.

Врачи обнаружили у девочки множественные кровоподтеки на ногах и пояснице.

Полиция по камерам установила, что с конца сентября по начало декабря 2024 года мать 15 раз применяла насилие к дочери. По итогам проверки правоохранители посчитали, что у женщин был умысел для жестокого обращения с детьми и методы воспитания, которые она использовала, недопустимы. Это ставит под угрозу здоровье несовершеннолетних. Еще одна медицинская экспертиза и проверка полицейских подтвердила жестокое обращение с мальчиком. Но по итогам проверки главк МВД вынес постановление, что причин для возбуждения уголовного дела нет. Роман обратился в республиканский СК, но оттуда его заявление снова отправили в полицию. А там выпустили еще один отказ, заявив, что фактов преступления не обнаружили. Мужчина считает принятые решения неправильными, потому что все это время дети остаются без защиты, а их мать никакого наказания за свои действия не понесла.