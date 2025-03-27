Отец и две дочери провели 12 часов на крыле упавшего в озеро самолета

В штате Аляска легкомоторный самолет упал в замерзшее озеро. Пилот и две его дочери чудом выжили при крушении, проведя 12 часов на крыле воздушного судна, сообщило издание ABC News .

Легкомоторный самолет Piper PA-12 Super Cruiser пропал с радаров в воскресенье, 23 марта. Воздушное судно разбилось и частично погрузилось в ледяное озеро Тустумен. Отец и его дочери провели 12 часов на крыле самолета, дождавшись спасателей. При этом поиск не сразу организовали, так как отсутствовал сигнал бедствия.

Отец пилота попросил о помощи в соцсетях. Он рассказал, что его сын и внучки не вернулись с рейса. Пост увидел пилот Терри Годес, который вылетел на поиски семьи. Он и заметил обломки рухнувшего самолета. Всего на просьбу о помощи откликнулись 10 пилотов.

«Это разбило мне сердце, когда я это увидел. Когда я подлетел ближе, то увидел, что на крыле сидят три человека. Они провели долгую, холодную, темную, дождливую ночь на крыле самолета», — рассказал Годес.

Пилоты передали информацию спасателям из Нацгвардии Аляски, указав координаты упавшего судна.

Ранее в Приморском крае упал самолет Су-25, пилот катапультировался. Это был учебно-тренировочный полет.