Отец бросил младенца в окно. Почему его сочли героем?
Житель Асбеста спас новорожденную дочь во время пожара, сбросив ее из окна
Житель Асбеста сбросил новорожденную дочь с четвертого этажа. О деталях происшествия и о мотивах мужчины рассказало местное издание E1.
Оказалось, что отец был вынужден поступить таким образом. Он пытался спасти ребенка из охваченного пожаром многоэтажного дома. Выход через дверь отрезал плотный дым.
По словам мужчины, запах гари они с женой почувствовали, когда младенец уже спал. Попытка выбраться в коридор провалилась — подъезд мгновенно заполнился едким дымом.
Родителям приходилось мочить тряпки в снегу на подоконнике и прикладывать их к лицам, чтобы не потерять сознание, однако для младенца такой метод был смертельно опасен из-за риска обморожения.
«Я понимал, что другого выхода не будет. Мы сами еле дышали», — рассказал отец ребенка.
Прямо под домом он увидел нескольких мужчин и крикнул им, чтобы те приготовились ловить ребенка.
Отец признался: если бы внизу никого не оказалось, он бы прыгнул сам, чтобы поймать дочь из рук жены.
К счастью, прохожие сработали четко и поймали девочку. Самих родителей позже эвакуировали прибывшие пожарные. В настоящее время младенец вместе с матерью находится в больнице под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.
Ранее в Индии обезьяна похитила младенца и выбросила его в колодец.