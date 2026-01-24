Отец бросил младенца в окно. Почему его сочли героем?

Житель Асбеста спас новорожденную дочь во время пожара, сбросив ее из окна

Житель Асбеста сбросил новорожденную дочь с четвертого этажа. О деталях происшествия и о мотивах мужчины рассказало местное издание E1 .

Оказалось, что отец был вынужден поступить таким образом. Он пытался спасти ребенка из охваченного пожаром многоэтажного дома. Выход через дверь отрезал плотный дым.

По словам мужчины, запах гари они с женой почувствовали, когда младенец уже спал. Попытка выбраться в коридор провалилась — подъезд мгновенно заполнился едким дымом.

Родителям приходилось мочить тряпки в снегу на подоконнике и прикладывать их к лицам, чтобы не потерять сознание, однако для младенца такой метод был смертельно опасен из-за риска обморожения.

«Я понимал, что другого выхода не будет. Мы сами еле дышали», — рассказал отец ребенка.

Прямо под домом он увидел нескольких мужчин и крикнул им, чтобы те приготовились ловить ребенка.

Отец признался: если бы внизу никого не оказалось, он бы прыгнул сам, чтобы поймать дочь из рук жены.

К счастью, прохожие сработали четко и поймали девочку. Самих родителей позже эвакуировали прибывшие пожарные. В настоящее время младенец вместе с матерью находится в больнице под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

