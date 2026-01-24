В Индии обезьяна похитила младенца и выбросила его в колодец

Обезьяна в Индии похитила младенца и выбросила его в колодец. Девочка выжила благодаря подгузнику, сообщило издание Times of India .

По данным издания, мать с 20-дневной девочкой сидела на крыльце своего дома. Одна из прыгающих на соседней террасе обезьян схватила ребенка и бросилась наутек.

После этого обезьяна залезла на крышу здания. Родственники стали стрелять в нее из петард, чтобы животное оставило младенца. Но испуганное животное убежало и бросила свою ношу в колодец.

Ребенок наглотался воды, но выжил — на плаву его удержал подгузник. Сейчас состояние девочки стабильное, сообщила газета.

