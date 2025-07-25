Отели и ТЦ Сочи проверят на наличие инструкций о поведении при угрозе БПЛА

В Сочи началась проверка гостиниц и крупных торговых центров на наличие инструкций о действиях при угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале .

«Видеоинструкции должны быть на видном месте, чтобы человек понял, как реагировать в экстренных ситуациях — на отдыхе, на улице, в транспорте, дома», — отметил мэр.

По его словам, специалисты проверяют, размещены ли в отелях и ТЦ памятки и стенды с правилами поведения в экстренной ситуации, а также указаны ли возможные укрытия внутри зданий.

Прошунин уточнил, что в Сочи работают около 2400 таких объектов. Многие из них уже повторно провели учебные эвакуации и проверили помещения, которые могут использоваться как укрытия.

Он добавил, что обстановка в городе остается спокойной.

Накануне сообщалось, что в небе над Сочи прогремело около пяти взрывов — в городе сработала система ПВО и была объявлена тревога по беспилотникам.