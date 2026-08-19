Отдыхающая в Египте москвичка едва не лишилась ноги из-за твари со дна

Девушка отдыхала на элитном курорте Сахль-Хашиш. Его отели расположены на берегу Красного моря. Россиянка отправилась купаться, но почти сразу почувствовала резкую боль и вернулась.

На своей стопе женщина увидела два прокола. Нога девушки опухла, раны также стали больше. Обращалась ли пострадавшая к врачу, неизвестно.

Сотрудники отеля осмотрели мелководье у берега и обнаружили вероятного агрессора. Им оказался морской угорь, донная хищная рыба.

Они часто зарываются в песок или прячутся среди кораллов. Как правило, морские угри на человека не нападают, но могут укусить при случайном контакте. Такие раны достаточно опасны, зубы угрей очень остры, они легко прокусывают сухожилия.

Ранее пожилого рыбака в Китае укусила отрубленная голова кобры.