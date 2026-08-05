Отрубленная голова кобры укусила пожилого рыбака в Китае

Пожилого китайца укусила отрубленная голова кобры. Мужчина лечился два месяца, об этом написала газета Mothership .

В мае 72-летний китаец поехал на рыбалку и там встретил кобру. Мужчина лопатой отрубил ей голову, а через пять минут решил подобрать отделенную от тела голову. Но отрубленная голова вцепилась ему в руку.

Мужчина долго не мог оторвать змею от руки, зубы глубоко вонзились. Рыбак обратился в больницу, так как рука сильно отекла. У него затуманилось зрение, появился дискомфорт в груди, началась рвота.

Врачи ввели противоядие и провели операцию на месте укуса, чтобы избежать некроза. Мужчине долго снилась безголовая змея.

Женщину после укуса змеи доставили в больницу в Раменском. Пострадавшей ввели противозмеиную сыворотку.