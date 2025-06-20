«Отделался испугом». Бараны спровоцировали ДТП на Кубани

Один баран погиб при столкновении стада с машиной в станице Успенской на Кубани

В станице Успенской Белоглинского района Краснодарского края произошло ДТП с участием баранов. В распоряжении 360.ru оказалось кадры, на которых видно, как животные выскочили на дорогу.

Стадо выбежало на проезжую часть на Пролетарской улице. Несколько животных столкнулись с ехавшим навстречу автомобилем Hyundai Solaris, 23-летний водитель не успел среагировать, уточнили в полиции.

«Одно животное погибло еще одно — сильно травмировано. Водитель отделался испугом, но его авто заметно пострадало: повреждены капот, бампер и лобовое стекло», — сообщила пресс-служба регионального МВД.

Правоохранители отметили, что водитель в этом случае не виноват. Хозяйка баранов понесет ответственность за бесконтрольный выгул скота, в отношении нее начали проверку.

В Дагестане участники автопробега на дорогих суперкарах застряли в пробке из-за переходивших дорогу баранов. Около десятка элитных машин утонуло в потоке парнокопытных.