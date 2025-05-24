Бараны на дороге. Колонна Porshe в Дагестане застряла в пробке

Участники автопробега на дорогих суперкарах застряли в пробке в Дагестане. Дорогу перегородило стадо баранов, сообщил Telegram-канал 112 .

Члены автоклуба из Екатеринбурга устроили пробег через Кабардино-Балкарию, Чечню и Дагестан. В последнем владельцы элитного автопрома столкнулись с неожиданным препятствием — на дорогу вышли десятки баранов и парализовали движение.

В интернет попало видео, на котором семь машин, в том числе Porsche Cayenne, утонули в потоке парнокопытных. Животные шли навстречу иномаркам, не давая сдвинуться с места. в обратном направлении стояли еще несколько легковушек.

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