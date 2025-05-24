Отдел полиции попытались сжечь в Петербурге

Пожар вспыхнул в отделе полиции на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Рассматривается версия о поджоге, сообщил Telegram-канал Shot.

Возгорание началось вечером 23 мая в угловой комнате здания на улице Кораблестроителей. Очевидцы рассказали, что сначала на улице раздалось громкое шипение. Потом они услышали хлопок и звук разбитых стекол, а из окна на первом этаже начали вырываться языки пламени.

Полицейские справились с огнем до приезда экстренных служб. По одной из версии, неизвестные бросили в здание бутылку с зажигательной смесью. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Похожий случай произошел в Самарской области. Злоумышленник поджег здание администрации Кошкинского района в селе Кошкино. Для этого он использовал перчатки и пластиковую бутылку.