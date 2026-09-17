Отчим Коляна из «Реальных пацанов» чудом спасся в аварии в Пермском крае

Артист Армен Бежанян, который в основном известен по роли отчима Коляна в сериале «Реальные пацаны», выжил в ДТП после того, как его машину выкинуло с трассы в овраг. Видео с места аварии актер опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Бежаняна, то, что он выжил — уже чудо. Он поблагодарил Бога за спасение и отметил, что «еще здесь нужен».

«Непонятно, какой маневр совершил впереди идущий автомобиль. Я пытался его обгонять, он почему-то дернулся влево. Мне пришлось уходить от столкновения, и вот меня выкинуло», — рассказал он.

От машины артиста ничего не осталось. Звезда «Реальных пацанов» также подчеркнул, что авто летело с огромной высоты, и скорость была немаленькая — более 100 километров в час.

«Если это было сделано специально, то вы не люди, уроды вы», — заключил актер.

Ранее Армен Бежанян получил 400 часов обязательных работ за нарушение правил пользования недрами. За истечением срока давности меру в итоге не стали применять.