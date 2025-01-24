Отчет о крушении самолета AZAL могут опубликовать на следующей неделе

Предварительный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау в Казахстане могут опубликовать на следующей неделе. Такие сроки озвучил вице-премьер республики Канат Бозумбаев, сообщил портал Nur.kz .

Международная организация гражданской авиации (ICAO) рекомендует составить отчет в течение 30 дней со дня авиапроисшествия.

Бозумбаев, который возглавляет комиссию по расследованию крушения самолета, также отметил, что бортовые самописцы лайнера уже расшифровали в Бразилии.

«Черные ящики сохранны, они расшифрованы и возвращены в Казахстан, находятся в следственной группе под эгидой Генпрокуратуры. Над ними работают все эксперты», — добавил он.

Воздушное судно Embraer 190, следовавшее в Грозный из Баку, разбилось 25 декабря прошлого года возле города Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В живых остались 29 человек, девять из них — россияне.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение самолета не подтвердила выводы некоторых СМИ о причинах случившегося.