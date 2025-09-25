Отбивался от волков. На Урале нашли пропавшего туриста

Туриста, потерявшегося на уральской горе Конжак, обнаружили в лесу. Об этом сообщило издание E1.RU .

Дочь туриста рассказала агентству, что не видела отца, но получила информацию от спасателей.

«Я слышала его голос, но пока не видела. Его после больницы должны привезти в Екатеринбург, — отметила она.

Сотрудники «РМК Поиск» подтвердили, что пропавшего россиянина нашли, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. По данным Telegram-канала Shot, мужчину госпитализировали с сильными ожогами рук. Он травмировал их, когда отбивался от волков.

Турист собирал шишки с группой, но свернул не туда и заблудился. Его жизнь спасло то, что мужчина смог развести костер — ночью он раскаленными поленьями отпугивал хищников.

Ранее спасатели напомнили, как вести себя, если заблудился в лесу. Руководитель поискового отряда «Дельта» Дмитрий Афанасьев посоветовал не поддаваться панике, экономить заряд мобильного телефона и оставаться на месте. Он уточнил, что нужно в первую очередь передать максимально точные координаты местонахождения.