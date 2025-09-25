Спасатели из Домодедова напомнили правила поведения для заблудившихся в лесу

Каждый год в России пропадают порядка 28 тысяч человек. На недавней встрече с членами клуба «Активное долголетие» в Домодедове руководитель поискового отряда «Дельта» Дмитрий Афанасьев дал рекомендации, как вести себя, если заблудился в лесу.

Дмитрий Афанасьев рассказал собравшимся, что до поисковой деятельности ему приходилось терять ориентиры в лесу.

«Я до поисковой деятельности пошел за грибами и понял, что я вообще не понимаю, где нахожусь. В силу хорошего здоровья и крепких ног я преодолел 15 километров и вышел. Но не всем так везет», — рассказал руководитель поискового отряда.

Во-первых, необходимо сохранять спокойствие, ведь паника лишит сил и усложнит поиски. Нужно экономить заряд мобильного телефона и обязательно оставаться на месте — даже небольшой переход может затруднить поисковую операцию. Подавать сигналы голосом нужно лишь в редких случаях, лучше использовать свистки или другие средства привлечения внимания.

Запрещено хаотично бродить по лесу, пытаясь выбраться самостоятельно. Это может привести к получению травмы и потере ориентира. Помимо этого, запрещено использовать всю энергию аккумулятора телефона, звоня всем подряд. Вместо этого, необходимо как можно скорее передать максимально точные координаты местонахождения, рассказать, откуда начали путь и в каком направлении двигались.

Во время встречи Дмитрий Афанасьев поделился также примерами, когда правильные действия помогали заблудившимся выжить в экстремальных условиях. Так, одна женщина смогла продержаться в лесу пять суток, используя в качестве укрытия ветки деревьев и выпивая конденсат, скопившийся на стенках ведра, которое было у нее с собой.

Участники проекта «Активное долголетие» поблагодарили членов поискового отряда «Дельта» за проведенную лекцию.

«Я очень рада что в нашем округе существует отряд, который помогает людям найти своих близких. Нам нужно научиться вести себя в трудных условиях. Когда мы ходим в лес на тихую охоту, когда мы просто гуляем и заблудились. Пожилые люди часто бывают дезориентированы в лесной местности», — отметила участница проекта «Активное долголетие» Лилия Борисенко.