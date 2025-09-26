«Отбивался от волков». Как потерявшийся россиянин неделю выживал в тайге

Спасатели нашли живым жителя Екатеринбурга Федора Медведева, потерявшегося неделю назад в тайге во время сбора кедровых шишек. О своем выживании в лесу он рассказал «Известиям» .

Екатеринбуржец заблудился 18 сентября в районе горы Конжаковский камень. Местные жители считают эти места нехорошими.

Медведев вместе с группой сборщиков отправился к поселку Каквинские печи, где они разбили лагерь. На следующий день они разделились и отправились в лес. В лагерь вернулись все, кроме него.

С собой у мужчины были только нож и зажигалка. Днем он пытался выбраться на дорогу, вечером искал место для ночлега и разводил костер. Все это время питался шишками и грибами.

В первую же ночь на него напали волки. Он отбивался от них горящими поленьями. Встретил однажды и медведя у реки, но обошлось — посмотрели друг на друга, хищник попил и ушел.

Медведев признался, что за все это время не встретил ни одной метки, говорящей, что рядом могут быть люди. И правильный путь нашел лишь благодаря молитвам. Мужчину искали все это время сотрудники полиции, МЧС, свердловские спасатели и волонтеры.

По его словам, если потерялся в лесу, то нельзя паниковать. Нужно трезво оценить ситуацию и не нужно куда-то двигаться.

«Лучше оставаться на месте и давать какие-то знаки. Костер разводить, заломы делать на ветках», — посоветовал он.

Ранее дочь потерявшегося туриста рассказала, что пока еще не видела отца. Но после больницы его привезут в Екатеринбург.