Останки пропавшей два года назад туристки нашли в Японии

Раскрыта тайна исчезновения американки Патриции Ву-Мурад в одиночном походе по Японии. Спасатель по наводке рыбака нашел ее останки, сообщил NBC Connecticut .

Женщина вышла из отеля в городе Хигасиоми 10 апреля 2023 года, чтобы пешком дойти до Осаки, и пропала. К поискам американки подключились власти Японии, беспилотная авиация и частные спасатели, но это не принесло результата. Лишь полтора года спустя рыбак наткнулся на рюкзак и походную обувь 60-летней туристки возле ручья, после чего член частного поискового отряда нашел ее останки.

«В течение нескольких часов после того, как он снова ступил на эту тропу, он нашел несколько предметов и бедренную кость. Это просто поразило нас», — сказал муж Патриции Кирк Мурад.

Экспертиза ДНК подтвердила, что кость принадлежала его супруге. Теперь семья получит заключение о смерти и проведет похороны Патриции.

В Таиланде группа туристов отравилась дикой хурмой. Из них двое попали в реанимацию.