Семь туристов из России отравились в Таиланде дикой хурмой

В Таиланде семеро российских туристов отравились дикой хурмой, сорванной у дороги. Им грозит штраф или тюремное заключение за кражу фруктов, сообщил Telegram-канал Mash .

Пятеро мужчин и две женщины приехали в Сураттхани ради парка Khao Na Nai Luang Dharma.

Они увидели возле обочины дерево с плодами, похожими на хурму, и съели, а через полтора часа почувствовали себя плохо. У них появились тошнота, рвота, боль в груди, пошла пена изо рта, кто-то даже потерял сознание. Пятерых россиян доставили в местные больницы, из них двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Туристы съели фрукт под названием Phol Sam Klur, который считается дикорастущим родственником хурмы. Местные жители не едят его в сыром виде из-за токсичности.

В Таиланде запрещено срывать фрукты на улице, так как каждое дерево кому-то принадлежит. Россиянам за кражу грозит тюремное заключение до трех лет или штраф в размере до 16 тысяч рублей.

Ранее американец Венсент Толман отравился купленной в Таиланде пищевой добавкой. Он пережил клиническую смерть и три дня провел в коме.