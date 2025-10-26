Останки младенца нашли в колбе в Ленобласти

Стеклянную колбу с останками младенца случайно нашли на территории садоводства «Связист» в Ленинградской области. Мумифицированный плод хранился в формалине, сообщил 78.ru.

По предварительным данным, сосуд находился в земле в Кировском районе около 10 лет. Сейчас предмет изучают судмедэксперты, после чего будет дана процессуальная оценка.

Правоохранители предположили, что находка является экспонатом медицинской коллекции или учебным пособием. Оказалось, что участки в садоводстве получали работники сферы здравоохранения.

Ранее в садоводческом товариществе «Пулково-2» под Санкт-Петербургом родители несколько раз пытались избавиться от тела своего новорожденного ребенка. Когда младенец умер, его сначала закопали во дворе. Однако собаки разрыли могилу и тогда отец сжег останки дочери.