Осмотревшие машину депутата Картаполова взрывотехники ничего не нашли

Специалисты-взрывотехники завершили осмотр припаркованной машины в Ружейном переулке Москвы. Как сообщил источник 360.ru, ничего опасного в иномарке силовики не обнаружили.

Транспортное средство принадлежит председателю комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову, что он сам подтвердил в беседе с журналистами, уточнив, что давно не пользуется этой машиной.

По данным источника 360.ru, взрывотехники прибыли для осмотра автомобиля после звонка неизвестного: он сообщил о заложенной бомбе, которая сдетонирует в ближайшие два часа.

По мнению Картаполова, это стало очередной попыткой запугивания, которая полностью провалилась.

Не исключено, что телефонные хулиганы использовали в качестве дополнительной угрозы теракт около дома на Рязанском проспекте Москвы, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов вместе со своим помощником.