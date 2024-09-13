Осквернивших могилу Пригожина нашли и побили на камеру

Сторонники частной военной компании «Вагнер» нашли двух мужчин, осквернивших могилу основателя организации Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Кадры с вандалами появились в Telegram-канале «Кепка Пригожина».

На видео показали мужчину с разбитым носом. Он рассказал, что повелся на украинскую провокацию и посоветовал никому не совершать подобное.

Также есть запись разговора с другим мужчиной, который сидит возле дерева также с разбитым лицом. Избитый сказал на камеру, что «осквернил могилу Пригожина». Официальных комментариев на этот счет не поступало.

В июле в соцсетях опубликовали видео с кладбища в Петербурге. На нем показали, облитый краской памятник на могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Кроме того, в его руку вставили фаллоимитатор.