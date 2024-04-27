Ошибка в загранпаспорте сорвала поездку десятилетнего россиянина в Дубай | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 15:30 Ошибка в загранпаспорте сорвала поездку десятилетнего россиянина в Дубай Е1: юного екатеринбуржца сняли на рейса в Дубай из-за ошибки в загранпаспорте РИА «Новости»

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Потерявшаяся буква «к» в слове «Свердловская» в графе о месте рождения в загранпаспорте десятилетнего школьника из Екатеринбурга привела к срыву отпуска его семьи. Как сообщило издание Е1.Ru, вместе с мамой мальчик планировал поездку в Дубай, но его не пустили на рейс.

В беседе с журналистами юный пассажир рассказал, что паспорт мать сделала ему в декабре прошлого года. Перед выдачей мальчика попросили проверить анкетные данные в документе и год рождения. В них школьник ошибок не нашел.

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«Из-за одной буквы меня не пустили на рейс, и мы с мамой не смогли поехать по путевке», — пожаловался ребенок.

Он добавил, что выдававшие паспорта сотрудники халатно отнеслись к своим обязанностям и по их вине семья осталась без отдыха и денег.

Мама мальчика заявила, что тоже проверяла документ сына после получения, но на место рождения не обратила никакого внимания.

«Сегодня пришли на паспортный контроль в Кольцово, были уже в предвкушение отпуска. Но начальник дежурной службы остановил, сказал, что буквы не хватает и он вынужден изъять паспорт», — заявила собеседница.

Она добавила, что сотрудники аэропорта сказали, что это не первый случай и такие ошибки в документах пассажиров стали встречаться часто.

Мама мальчика подчеркнула, что готова сделать сыну другой паспорт. По словам женщины, она уже связалась с туроператором, чтобы переоформить путевку.

В этом году летевшие на отдых в страны Латинской Америки российские туристы столкнулись с необоснованным снятием с рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Пассажиров с купленными авиабилетами и подтвержденными бронями отелей отказывались пускать на борт.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что организация призвала всех операторов отказаться от услуг турецкой авиакомпании из-за дискриминации.