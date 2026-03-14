Ошибка стюардессы вызвала анафилактический шок у пассажирки

Ошибка стюардессы рейса авиакомпании Singapore Airlines в составе блюда довела пассажирку до анафилактического шока, который мог закончиться летальным исходом. Пострадавшая подала в суд на перевозчика, сообщило издание PYOK .

В августе 2025 года жительница Северной Калифорнии Тиньян Лоуренс возвращалась со своим мужем и маленьким сыном в Сан-Франциско после отпуска на Бали. Они летели рейсом Singapore Airlines сначала с Бали в Сингапур, а затем в Сан-Франциско.

Во время полета стюардесса предложила им на выбор два основных блюда — суп том-ям или курицу с пастой. Женщина предупредила, что у нее сильная аллергия на моллюсков и спросила, если ли опасные ингредиенты в пасте. Бортпроводница заверила Тиньян, что там их нет и подала его. Лоуренс начала есть и вскоре почувствовала, что ей трудно дышать, а глаза сильно опухли.

«У нее кружилась голова, она испытывала слабость, боли и спазмы в животе, крапивницу, покраснение кожи и другие физические проявления», — говорится в материале.

Муж Тиньян достал из ручной клади шприц-ручку с эпинефрином и сделал ей укол, временно облегчив ее состояние. Стюардессы же никакой помощи пассажирке не оказали. Лоуренс подала в суд на перевозчика.

