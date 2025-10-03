Орск подвергся атаке вражеских беспилотников

Беспилотники атаковали город Орск. По предварительным данным, минимум два дрона упали в городе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В Орске ввели воздушную тревогу. Как отметил мэр города Артем Воробьев в Telegram-канале, работают силы противовоздушной обороны.

«Уважаемые орчане! Опасность атаки БПЛА на территории нашего города. Прошу не поддаваться панике и соблюдать порядок действий при атаке беспилотников», — написал он.

Воробьев призвал не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Также информацию подтвердил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. По его словам, вражеские беспилотники попытались атаковать один из промышленных объектов региона.

«Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы», — заявил он в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что жилой дом подвергся атаке БПЛА в Пермском крае. По словам главы региона Дмитрия Махонина, в результате ЧП никто не пострадал.