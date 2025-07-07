Организатора забега в Хибинах, где погибли участники, задержали

В Мурманской области задержан организатор трейл-забега «Спортфест Хибины», во время которого в ночь на воскресенье погибли двое участников. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

«Организатор трейла задержан», — сказал собеседник агентства.

В воскресенье региональный СУСК РФ объявил о гибели участников экстремального забега в Хибинских горах. Среди погибших — спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга. ГУ МЧС по региону сообщило, что еще один человек получил травмы и был госпитализирован.

Гонку немедленно прекратили, всех участников эвакуировали. Следователи начали расследование. Официальная причина трагедии пока не разглашается. В МЧС подчеркнули, что забег прошел вопреки предупреждениям спасателей.

Трейловый забег «Хибины», маршрут которого пролегал через Хибинский горный массив, провели в Кировске ранним утром 6 июля. Мероприятие организовала частная компания. Трейл проходил в сложных погодных условиях. Очевидец забега сообщил, что на 35-36 километре заметил человека, который, возможно, был мертв или находился при смерти. На 38-39 километре он увидел девушку с разбитой головой.

Одна из участниц рассказала 360, что на пунктах питания ни у кого не было раций.

«На пункте питания последнем, где все видели погибшего, у волонтеров не было рации, им пришлось бегать на сопку за связью. В палатке, где людям было плохо и они сидели тряслись, не было элементарно генератора отопления даже самого маленького, из еды остались печенья. Ни горячего чая, ни бульона», — отметила она.

На ее взгляд, причина трагедии — в совокупности ошибок организаторов.