Организатора наркофермы задержали в Петербурге

Сотрудники полиции задержали петербуржца, оборудовавшего наркоферму в здании на улице Салова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У полиции появились данные о том, что 51-летний житель Невского района арендовал помещение и стал изготавливать наркотики.

«На четвертом этаже строения оперативники обнаружили ферму по выращиванию конопли», — сообщили правоохранители.

Полицейские обнаружили 58 кустов каннабиса, а также различные приспособления и оборудование, используемые для выращивания наркосодержащих растений. Кроме того, в помещении обнаружили пакеты с измельченными частями конопли, общая масса которых превышала четыре килограмма.

Задержанный уверял, что выращивал наркотики для собственного употребления. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Ленобласти правоохранители задержали двух мужчин, которые организовали фабрику синтетических наркотиков. «Бизнесмены» наняли помощника, но не ожидали, что вместо него прибудет полиция.